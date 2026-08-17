Çin'de perakende satışlar yılın ilk yedi ayında yüzde 2,6 arttı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, mal sektöründeki perakende satışlar ise yüzde 1,1 artış kaydetti.

Verilere göre, söz konusu dönemde Çin'deki tüketim mallarının toplam perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 28,8 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 11,7 trilyon yuana yükseldi.

Özellikle malların çevrimiçi perakende satışları yüzde 4,6, hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 5,2 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua