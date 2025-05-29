Çin'de Kimya Şirketinde Patlama: 5 Ölü

WEİFANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Gaomi kentinde bulunan bir kimya şirketinde yaşanan patlamanın ardından bölgede çalışan kurtarma ekipleri, 28 Mayıs 2025.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi'nin bir kimya şirketinin atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı denetleme kararı aldığını bildirdi.

5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişiden hala haber alınamadığı ölümcül patlama salı günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Gaomi kentinde meydana gelmişti. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)