Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Kasımda Yüzde 5,1 Oldu

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının kasım ayında yüzde 5,1'de sabit kalmasıyla iş piyasası genel istikrarını korudu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk 11 ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama olarak yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Kilit önemdeki gruplardaki istihdam da istikrarlı seyretti. Kasımda kırsal kesimden şehirlere gelen göçmen işçilerin işsizlik oranı yüzde 4,4 ile ulusal ortalamanın altında kaldı.

NBS Sözcüsü Fu Linghui düzenlediği basın toplantısında, Çin ekonomisinin kasım ayında genel istikrarını koruduğunu belirterek, istihdamın, işletmelerin, piyasaların ve beklentilerin istikrarlı gelişimini sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.