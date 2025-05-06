Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Seyahat ve Harcamalar Rekor Kırdı

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatili boyunca yaklaşık 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştirildi. Rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4'lük artışa işaret ediyor.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde turist harcamaları da kayda değer bir artış göstererek 180,3 milyar yuana (yaklaşık 25 milyar ABD doları) ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8'lik bir artışa işaret eden bu rakam, tüketici faaliyetlerinin canlılığını sürdürdüğünü ortaya koydu.