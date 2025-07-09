Çin'de Haziran Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 0,1 Arttı

Çin'de Haziran Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 0,1 Arttı
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, haziranda TÜFE kentsel bölgelerde yüzde 0,1 artarken, kırsal bölgelerde yüzde 0,2 azaldı. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı veriler, TÜFE'nin haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla kentsel bölgelerde yüzde 0,1 artarken, kırsal bölgelerde yüzde 0,2 azaldığını gösterdi.

Verilere göre TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düştü.

Çin'de TÜFE 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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