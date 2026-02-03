Haberler

Çin Yüksek Halk Savcılığı: Yolsuzlukla Mücadele Çabalarını Artırdık

Güncelleme:
Çin, 2025'in ocak-kasım döneminde görev ifası sırasında işlenen suçlara karşı mücadelesini artırdı. 26.000'den fazla dava açıldı ve görevle bağlantılı suça maruz kalan önemli sektörlerdeki rüşvet suçları önceliklendirildi.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçtiğimiz yıl görev ifası sırasında işlenen suçlara, özellikle de halkın geçim kaynakları açısından hayati önem taşıyan kilit alan ve sektörlerdeki rüşvet suçlarına yönelik mücadelesini artırdı.

Yüksek Halk Savcılığının salı günü açıkladığı verilere göre, ülke genelindeki savcılıklar 2025'in ocak-kasım döneminde, finans, kamu iktisadi teşebbüsleri, enerji ve inşaat gibi kilit sektörlerde görev ifası sırasında işlenen suçlar kapsamında 7.800'den fazla kişi hakkında dava açtı.

Sağlık ve eğitim gibi halkın geçim kaynakları açısından hayati önem taşıyan sektörlerde ise görevle bağlantılı suçlar nedeniyle 4.100'den fazla kişiye dava açıldı.

Verilere göre görev sırasında işlenen suçlar nedeniyle hakkında dava açılan kişi sayısı söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla toplam 26.000'e ulaştı.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, görev ifası sırasında işlenen suçlar kapsamında yurt dışına kaçan 12 şüpheli Çin'e geri dönmeye ikna edildi, geri gönderildi ya da iade edildi. Aynı kapsamda, görevle bağlantılı suçlardan aranan 23 firari hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
