Albüm: Çin'de Ulusal Halk Kongresi Kapsamında Ekonomi Konulu Basın Toplantısı Düzenlendi
Çin'in başkenti Beijing'de Ulusal Halk Kongresi kapsamında ekonomi konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya birçok üst düzey ekonomi yetkilisi katıldı.
BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında ekonomi konulu basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing'in de aralarında bulunduğu ekonomi yetkilileri katıldı.
Kaynak: Xinhua