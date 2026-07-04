Çin'de Demiryoluyla Taşınan Kargo Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 1,8 Arttı

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk yarısında demiryoluyla taşınan kargo hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 2 milyar tonun üzerine çıktı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Çin-Avrupa yük trenlerinin sefer sayısı da büyük bir artışla 11.178'e yükseldi. Bu sayede yurtiçi ve uluslararası lojistik kanallarının kesintisiz işlemesi mümkün oldu.

Son yıllarda modern bir demiryolu lojistik sisteminin geliştirilmesine hız verdiklerini belirten şirket, sanayi ve tarım tedarik zincirlerine daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla lojistik merkezleri, özel demiryolu hatları ve kargo taşımacılığı ekipmanlarının kapasitesini artırdıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua