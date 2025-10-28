Çin'de Çeltik Hasat Mevsimi Başladı
Tangshan'da çiftçiler, iyi hava koşullarında çeltik hasadını hızlandırdı.
TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Tangshan kentindeki Fengnan bölgesinde bir tarlada çeltik hasadı yapan çiftçi görülüyor, 27 Ekim 2025.
Çin'in Tangshan kentinde çeltik hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler, iyi hava koşullarından yararlanarak hasadı hızlandırdı. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel