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Çin'de Balıkçılar Alternatif Geçim Kaynakları Arıyor

Çin'de Balıkçılar Alternatif Geçim Kaynakları Arıyor
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Çin hükümeti, Dongting Gölü ve Yangtze Nehri’nin balıkçılık kaynaklarını koruma çabalarını artırırken, yerel balıkçılar alternatif geçim kaynaklarına yöneliyor. Hunan Xinghai Spor Şirketi, bu değişime ayak uydurmak için spor ağları üretmeye başladı.

YUANJİANG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti, ülkenin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting Gölü ile en uzun nehri Yangtze Nehri'nin balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik çabalarını artırırken, birçok balıkçı alternatif geçim kaynakları aramaya yöneldi.

Bu dönüşüme ayak uyduran şirketlerden biri de Hunan Xinghai Spor Şirketi oldu. Yaklaşık 50 yıldır Yuanjiang şehrinde balıkçı ağı üreten şirket, ürün çeşitliliğini artırıp kalitesini iyileştirmenin yanı sıra pazarını da genişletmek üzere spor ağları üreten bir yan kuruluş olan Xinghai Sports'u kurdu. 2024 yılında şirketin yıllık satışları 120 milyon yuana (yaklaşık 16,57 milyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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