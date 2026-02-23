Haberler

Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğunun İlk Yarısında 5,08 Milyar Yolculuk Yapıldı

Güncelleme:
Çin'de 2026 Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunda, ilk 20 günde bölgeler arası yolcu seyahatleri 5,08 milyara ulaştı. Seyahatlerin büyük kısmı karayoluyla yapıldı ve bu yıl toplam 9,5 milyar yolcu seyahati bekleniyor.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2026 Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunun ilk 20 gününde yapılan bölgeler arası yolcu seyahatlerinin sayısı 5,08 milyara ulaştı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazar yapılan açıklamada, cumartesi günü itibarıyla ulaşılan bu sayının, 4,76 milyarının karayolu seyahatlerinden, 258 milyonununsa demiryolu seyahatlerinden oluştuğunu belirtildi. Su yolu ile 19,99 milyon, sivil havacılık yoluyla da 47,52 milyon yolcu seyahati yapıldığı kaydedildi.

Çin'de "chunyun" olarak adlandırılan seyahat yoğunluğu, dünyanın en büyük insan göçü olarak nitelendiriliyor. Bu yıl 2 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 40 gün sürecek dönemde 9,5 milyar bölgeler arası yolcu seyahatiyle rekor kırılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
