Çin'de Aşamalı Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Başlıyor

Çin, bu sonbahar döneminde anaokulunun son sınıfına devam eden yaklaşık 12 milyon çocuğa ücretsiz eğitim imkanı sunacak. Bu adım, hane halkı harcamalarında 20 milyar yuan tasarruf sağlaması bekleniyor.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Guo Tingting, bu sonbahar döneminde aşamalı ücretsiz okul öncesi eğitim politikasından, anaokulunun son sınıfına devam eden yaklaşık 12 milyon çocuğun faydalanacağını söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu politikanın sadece bu sonbahar döneminde hane halkı harcamalarında yaklaşık 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar ABD doları) tasarruf sağlayacağını söyledi.

Muafiyet kapsamındaki ücretlerin merkezi ve yerel hükümet tarafından ortaklaşa karşılanacağını ve merkezi hükümetin bu yükün büyük kısmını üstleneceğini kaydeden belirten Guo, orta ve batı bölgelerin daha fazla destek alacağını ifade etti.

Guo, daha fazla çocuğun yararlanabilmesi amacıyla zaman içinde politikada iyileştirmeler yapılacağını da vurguladı.

Çin salı günü eğitim masraflarını azaltmak ve kamu eğitim hizmetlerini iyileştirmek amacıyla anaokulunun son sınıfındaki çocukların bakım ve eğitim ücretlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
