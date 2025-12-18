Çin'de 22 kişi, kritik mineral antimon kaçakçılığından mahkum oldu

Çin'de ihracat kontrolü uygulanan kritik mineral antimon kaçakçılığıyla suçlanan 22 kişi hapse mahkum edildi.

Guangdong eyaletinde Şıncın Orta Halk Mahkemesi, verdiği kararda, aynı şebekenin üyesi 22 kişinin, şubat ve mart aylarında ihracat lisansı olmadan 166 ton antimonu yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettiğini belirtti.

Mahkeme, şebekenin elebaşı Vang Vubin adlı kişiye 12 yıl hapis ve 1 milyon yuan (142 bin dolar) para cezasına çarptırırken şebeke üyelerine 4 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Şebekenin yurt dışındaki kaçakçılarla işbirliği yaptığını aktaran mahkeme, kaçak antimonun 96 tonunun gümrüklerde ele geçirildiğini kaydederken geriye kalan miktarın nerede olduğuna dair açıklama yapmadı.

Şanghay şehrinde görülen benzer bir davada önceki gün verilen kararda, gerekli ihracat lisanları olmadan 325 ton galyum, germanyum, antimon ve diğer bazı metalleri yurt dışına kaçırmakla suçlanan bir şebekenin üyeleri hapse mahkum edilmişti.

Kritik mineraller, jeostratejik rekabetin cephesi haline geldi

Antimon gibi kritik mineraller, teknoloji ve güvenlik açısından sahip oldukları değer nedeniyle son dönemde büyük güçler arasındaki jeopolitik rekabetin yeni bir cephesi haline gelmişti.

Dünyanın ne büyük antimon üreticisi olan Çin, Eylül 2024'te antimon cevheri ve bazı metal ürünlerinin ihracatı için lisans şartı getirmişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin çip sektöründe kendisine uyguladığı kısıtlamalara karşı Aralık 2024'te küresel arzının büyük bölümünü sağladığı galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin bu ülkeye ihracatına yasak getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından varılan uzlaşma uyarınca Çin tarafı, kritik minerallerin ihracatına ilişkin söz konusu yasağı 27 Kasım 2026'ya dek askıya almıştı.

Antimon, yüksek performanslı silah sistemleri ve yarı iletkenlerin üretiminde yaygın kullanılan kritik mineral olarak biliniyor.