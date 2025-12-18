Haberler

Çin'de 22 kişi, kritik mineral antimon kaçakçılığından mahkum oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangdong eyaletinde antimon kaçakçılığıyla suçlanan 22 kişi hapse mahkum oldu. İhracat lisansı olmadan 166 ton antimonu yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen şebeke üyeleri, mahkeme tarafından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Çin'de ihracat kontrolü uygulanan kritik mineral antimon kaçakçılığıyla suçlanan 22 kişi hapse mahkum edildi.

Guangdong eyaletinde Şıncın Orta Halk Mahkemesi, verdiği kararda, aynı şebekenin üyesi 22 kişinin, şubat ve mart aylarında ihracat lisansı olmadan 166 ton antimonu yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettiğini belirtti.

Mahkeme, şebekenin elebaşı Vang Vubin adlı kişiye 12 yıl hapis ve 1 milyon yuan (142 bin dolar) para cezasına çarptırırken şebeke üyelerine 4 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Şebekenin yurt dışındaki kaçakçılarla işbirliği yaptığını aktaran mahkeme, kaçak antimonun 96 tonunun gümrüklerde ele geçirildiğini kaydederken geriye kalan miktarın nerede olduğuna dair açıklama yapmadı.

Şanghay şehrinde görülen benzer bir davada önceki gün verilen kararda, gerekli ihracat lisanları olmadan 325 ton galyum, germanyum, antimon ve diğer bazı metalleri yurt dışına kaçırmakla suçlanan bir şebekenin üyeleri hapse mahkum edilmişti.

Kritik mineraller, jeostratejik rekabetin cephesi haline geldi

Antimon gibi kritik mineraller, teknoloji ve güvenlik açısından sahip oldukları değer nedeniyle son dönemde büyük güçler arasındaki jeopolitik rekabetin yeni bir cephesi haline gelmişti.

Dünyanın ne büyük antimon üreticisi olan Çin, Eylül 2024'te antimon cevheri ve bazı metal ürünlerinin ihracatı için lisans şartı getirmişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin çip sektöründe kendisine uyguladığı kısıtlamalara karşı Aralık 2024'te küresel arzının büyük bölümünü sağladığı galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin bu ülkeye ihracatına yasak getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından varılan uzlaşma uyarınca Çin tarafı, kritik minerallerin ihracatına ilişkin söz konusu yasağı 27 Kasım 2026'ya dek askıya almıştı.

Antimon, yüksek performanslı silah sistemleri ve yarı iletkenlerin üretiminde yaygın kullanılan kritik mineral olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
title