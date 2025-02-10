Çin'de Akıllı Robot Sektörü Hızla Büyüyor

1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Akıllı robotların çeşitli görüntüleri

Çin'de akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2024 sonu itibarıyla 451.700'e ulaştı. Sektörün toplam kayıtlı sermayesi ise 6,44 trilyon yuana (yaklaşık 880 milyar ABD doları) yükseldi.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2024 sonu itibarıyla 451.700'e ulaştı. Sektörün toplam kayıtlı sermayesi ise 6,44 trilyon yuana (yaklaşık 880 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi verilerine göre, akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 19,39 artış gösterdi.

İdare'nin açıklamasına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i bilimsel araştırma ve teknik hizmetler, bilgi iletimi, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri ile toptan ve perakende sektörlerinde yoğunlaşmış durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)