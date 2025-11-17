Çin'de 2025'in İlk 10 Ayında Rekor Yolcu Seyahati Gerçekleştirildi

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sistemi kullanılarak 2025 yılının ilk 10 ayında rekor düzeyde yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre ocak-ekim döneminde ülke genelindeki demiryolu yolcu seyahati sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 3,95 milyara ulaştı.

Bu yılın başından itibaren güvenli ve düzenli seyahate öncelik verdiklerini belirten şirket, yolcuların giderek çeşitlenen taleplerini karşılamak için de çalıştıklarını belirtti. Şirket, bu çerçevede yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 2.049 turizm odaklı tren hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Açıklamada öğrenciler, çocuklar ve diğer kilit önemdeki diğer gruplara yönelik özel indirimler gibi seyahati daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getirmek için önlemler alındığı da belirtildi.