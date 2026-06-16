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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Çok Uluslu Şirketlerin Çin'de Büyümesini Destekliyoruz

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Çok Uluslu Şirketlerin Çin'de Büyümesini Destekliyoruz
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Qingdao'da düzenlenen 7. Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nde, çok uluslu şirketlerin Çin'de yatırım yapmasını ve sağlıklı büyümesini desteklediklerini, yüksek kaliteli kalkınma ve dışa açılım vurgusu yaptı.

JİNAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, çok uluslu şirketlerin Çin'de yatırım ve iş yapmasını, güçlü ve sağlıklı bir büyüme kaydetmesini kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Han salı günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kıyı kenti Qingdao'da düzenlenen 7. Qingdao Çok Uluslu Şirketler Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınma arayışını sürdürme ve yüksek standartlı dışa açılımını genişletme yönündeki kararlı çabalarının, çokuluslu şirketlerin gelişimi için kapsamlı bir ortam sunduğunu belirten Han, çok uluslu şirketlerin yüksek kaliteli mal ve hizmetler sunmasını, Çin'de endüstriyel işbirliğini derinleştirmesini ve daha dirençli, daha dinamik ve daha rekabetçi bir yenilikçi büyüme ekosistemi oluşturmak üzere birlikte çalışmasını umduklarını ifade etti.

Han, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ortaklaşa korumak üzere çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Zirveye hükümet departmanları, uluslararası kuruluşlar, çok uluslu şirketler ve iş dünyası derneklerinden 700'ün üzerinde temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua
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