Çin: Hong Kong Merkezli Ck Hutchison Şirketinin Panama Kanalı'ndaki İşletme Hakkını Kararlılıkla Koruyacağız

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Panamalı makamlarının Hong Kong merkezli holding CK Hutchison tarafından işletilen iki Panama Kanalı limanını devralmasına ilişkin açıklamada bulundu. Mao, Çin'in CK Hutchison şirketinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında Panama'daki liman konusuna yönelik tutumlarının açık olduğunu yineledi. Mao, şirketin yasal prosedürlere başvurmak da dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu belirten bir açıklama yaptığını da hatırlattı.

Kaynak: Xinhua