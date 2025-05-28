Çin Borsasında Şirket Sayısı Nisan İtibarıyla 5.420'ye Yükseldi

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yurtiçi borsasına kayıtlı şirketi sayısı nisan sonu itibarıyla 5.420 oldu.

Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nden yapılan açıklamada nisan sonu itibarıyla Shanghai Borsası'nda 2,284, Shenzhen Borsası'nda 2,871 ve Beijing Borsası'nda 265 şirketin işlem gördüğü belirtildi.

Devlete ait holding şirketleri borsaya kayıtlı tüm şirketlerin yüzde 27'sini, devlete ait olmayan holding şirketleri ise yüzde 73'ünü oluşturuyor.

Çin borsalarında işlem gören şirketlerin yüzde 42,58'inin Guangdong, Zhejiang ve Jiangsu olmak üzere üç eyalette bulunduğu kaydedildi.

Borsalarda piyasa değeri 100 milyar yuanı (13,89 milyar ABD doları) aşan 119 şirket ve piyasa değeri 10-100 milyar yuan arasında değişen 1.398 şirket işlem görüyor.

Nisan ayında 10 şirket yerel borsada 8,27 milyar yuanlık halka arz gerçekleştirirken 4 şirket borsadan çıkarıldı.