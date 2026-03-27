Çin'in Bilim Kurgu Sektörü 2025'te 18 Milyar Doların Üzerinde Gelir Elde Etti

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in bilim kurgu sektörü 2025 yılında toplamda 126,1 milyar yuan (yaklaşık 18,05 milyar ABD doları) tutarında gelir elde etti.

Çin Bilimin Popülerliğini Artırma Araştırma Enstitüsü'nün cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Bilim Kurgu Kongresi'nde açıkladığı rapora göre, toplam gelirin üç yıl art arda 100 milyar yuan sınırını aştığı belirtilerek, sektörün kararlı şekilde yeni bir yüksek kaliteli gelişimin aşamasına girdiği ifade edildi.

Bilim kurgu sektörünün beş temel alanı olan edebiyat, filmler ve TV programları, video oyunları, türev ürünler ve temalı turizmin ele alındığı raporda, Çin bilim kurgu sektörünün yıllık gelişme eğilimleri ve gelecekte izleyebileceği yollara dikkat çekildi.

Kaynak: Xinhua