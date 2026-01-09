Çin, Bebek Maması Ürünlerine Yönelik Denetimi Artıracak

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gıda Güvenliği Komisyonu Ofisi ve Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, bebek maması ürünlerinin kalite ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Gıda güvenliği düzenleyici kurumları, Nestle Çin'i, bebek maması süt tozu ürünlerinin belirli partilerini Çin pazarından geri çağırmaya çağırdı. Söz konusu karar, ana şirketin bazı Avrupa ülkelerinde belirli partiler için ihtiyati geri çağırmasının ardından alındı.

Yetkililer hızlı şekilde harekete geçerek Çin'de satılan etkilenmiş ürünlerin geri çağırma sürecinin uygun şekilde yürütülmesini ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla Nestle Çin'in kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesini sağladıklarını belirtti.

Nestle Çin'in geri çağırma gerekliliklerine riayet ettiği kaydedildi.