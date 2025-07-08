Çin Başbakanı Li Qiang, Küresel Ekonomiyi Rayına Oturtmak İçin İşbirliğine Açık

RIO DE JANEIRO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in dünya ekonomisini en kısa sürede yeniden rayına oturtmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi sırasında pazartesi günü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Tek taraflılık ve korumacılığın, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde etkilediğine ve dünya ekonomisine ve ülkelerin kalkınmasına yönelik büyük zorluklar yarattığına dikkat çeken Li, tek taraflılık ve korumacılıkta görülen yükselişin, küresel ticarette önemli değişikliklere yol açtığını ifade etti.

Li, böylesi bir ortamda uluslararası toplumun, çok taraflı ticaret sisteminin korunmasına yönelik daha güçlü çağrıda bulunduğunu ve bu çerçevede DTÖ'nün daha aktif rol oynamasına yönelik beklentilerin arttığını belirtti.

Ekonomik küreselleşmenin zamanın geri döndürülemez eğilimi olduğuna işaret eden Li, her zaman olduğu gibi çok taraflılık ve serbest ticareti uygulayıp korumaya devam edeceklerini, DTÖ'nün otoritesini yeniden tesis etmek üzere örgütün reforma tabi tutulup geliştirilmesi süreçlerini aktif olarak destekleyeceklerini, ticaretin kurallarının iyileştirilmesini hızlandıracaklarını ve 14. DTÖ Bakanlar Konferansı'nda daha somut sonuçlar alınması için çaba göstereceklerini vurguladı.

Li, olumsuz dış etkilere karşı koymak için bol miktarda kaynak ve araca sahip olduklarını, istikrarlı ve sağlıklı ekonomik kalkınmayı teşvik etme konusunda kendilerine güvendiklerini ve bunu gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip olduklarını kaydetti.

Li, bu yıl daha proaktif ve etkili makro politikalar uyguladıklarını, iç talebi genişletme stratejilerini ilerlettiklerini ve tüketimi artırmaya yönelik özel girişimler başlattıklarını belirterek, 1,4 milyarı aşkın tüketiciden oluşan süper büyük pazarın ortaya çıkardığı devasa ve büyüyen talebi vurguladı.

Li, dünyaya pozitif enerji getirmek üzere gönüllü ve tek taraflı açılıma yönelik daha fazla önlem alacaklarını, piyasa kurallarına ve DTÖ'nün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını ve kalkınma fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Okonjo-Iweala ise mevcut çok taraflı ticaret sisteminin etkilendiğini ve küresel ekonomi ve ticaretteki büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Okonjo-Iweala, DTÖ üyelerine diyalog ve işbirliğini geliştirme, çok taraflı ticaret sistemini koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme çağrısında bulundu.

DTÖ olarak Çin'in en az gelişmiş ülkelere yönelik uzun vadeli destek ve yardımlarını takdir ettiklerini kaydeden Okonjo-Iweala, Çin'in çok taraflı ticaret sistemindeki önemli rolüne büyük değer verdiklerini vurguladı.

Okonjo-Iweala, örgütün reforma tabi tutulma sürecini teşvik etmek, açık ve kapsayıcı bir ticaret ortamı yaratmak ve küresel ticaretin gelişmesi ve ekonomik toparlanma için elverişli koşullar oluşturmak üzere Çin ve diğer üyelerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.