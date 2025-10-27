Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN Ülkelerine İşbirliği ve Serbest Ticaret Çağrısı Yaptı

KUALA LUMPUR, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Artı Üç ülkelerine, sorunları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturma, serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa el üstünde tutma ve korumacılığın her türüne karşı çıkma konusunda kararlılıklarını sürdürme çağrısı yaptı.

Li, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 28. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Li, Doğu Asya'nın kalkınmasında hep birlikte yeni başarılar elde etmek üzere tüm taraflarla kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye, açıklık ve işbirliğine bağlı kalmaya ve daha tatbiki adımlar atmaya istekli olduklarını söyledi.