Çin Başbakanı Li Çiang'dan ASEAN Ülkelerine Birlik Çağrısı

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Çiang, ABD'nin tarife artışlarına karşı ASEAN ülkeleriyle ortak çıkarları savunma çağrısında bulundu. 28. Çin-ASEAN Zirvesi'nde, ticaret ve yatırım serbestisinin artırılması gerektiğini vurguladı ve bölgesel işbirliği için stratejik iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, ABD'nin tarife artışlarıyla dünya ticaretini kendi lehine biçimlendirmeye çalıştığı bir dönemde en büyük ticaret ortağı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ortak çıkarları birlikte savunma çağrısında bulundu.

Başbakan Li, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da devam eden ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 28. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katıldı.

Li, burada yaptığı konuşmada, Çin ve ASEAN ülkelerinin olumsuz dış etkileri bertaraf etmek üzere birliğini güçlendirmesi, karşılıklı güvene dayalı eş güdümlü çabalarla uluslararası ortamdaki değişimlere karşı meşru haklarını ve ortak çıkarlarını birlikte savunması gerektiğini vurguladı.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'ni oluşturan anlaşmayı güncelleyen protokolün imzalanmasının önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Li, ticaret ve yatırım serbestisinin daha fazla ilerletmesi ve sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Li, Çin'in ASEAN ülkeleri ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu daha fazla güçlendirmeye, bu kapsamda ASEAN-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Eylem Planı'nı (2026-2030) uygulayarak "ortak geleceği paylaşan topluluk" olma yolunda çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in ASEAN ülkeleri ile stratejik iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde ele alacağını ifade eden Li, Kamboçya ile Tayland arasındaki anlaşmazlıkların, "ASEAN tarzında" barışçıl çözümüne yönelik çabaları destekleyeceğini bildirdi.

Li, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları Mutabakatı oluşturulmasına yönelik istişarelere hız verilmesi çağrısını dile getirdi.

ABD'nin tarife politikasına karşı alternatif pazar

Çin, ABD'nin tarife artışlarıyla ekonomik ilişkileri yeniden biçimlendirme eğilimde olduğu bir dönemde ASEAN bölgesini kendisi açısından kilit alternatif pazar olarak görüyor.

Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, serbest ticaret anlaşmasının ilk kez imzalandığı 2002'ye kıyasla 7 kat arttı.

Ticaret hacmi 2024'te 982,3 milyar dolara ulaşırken, Çin ASEAN'ın 16 yıldır, ASEAN ise Çin'in son 5 yıldır en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
