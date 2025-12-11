Albüm: Çin Başbakan Yardımcısı, IMF Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) olumlu etkide bulunmayı sürdürmesi, çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi, Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmesi ve Çin'in ve dünyanın ekonomik kalkınmasına yeni bir canlılık kazandırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.