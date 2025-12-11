Haberler

Albüm: Çin Başbakan Yardımcısı, IMF Başkanı ile Görüştü
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, IMF'nin ekonomik kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini sürdürmesini ve çok taraflı ticaret sistemini desteklemesini beklediklerini belirtti.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) olumlu etkide bulunmayı sürdürmesi, çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi, Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmesi ve Çin'in ve dünyanın ekonomik kalkınmasına yeni bir canlılık kazandırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
