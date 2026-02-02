Haberler

Çin Bahar Bayramı'nda Tüketimi Artırmak İçin Alışveriş Kampanyası Düzenleyecek

Çin Bahar Bayramı'nda Tüketimi Artırmak İçin Alışveriş Kampanyası Düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Bahar Bayramı tatili süresince tüketimi artırmak için dokuz günlük bir alışveriş kampanyası başlatıyor. Kampanya dahilinde yemek, konaklama, ulaşım ve eğlence alanlarında çeşitli etkinlikler ve indirimler sunulacak. Hedef, iç talebi artırarak ekonomik büyümeyi desteklemek.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de tüketimi artırmak, kültürel yaşamı zenginleştirmek ve pazar canlılığını teşvik etmek amacıyla Bahar Bayramı tatiline özel dokuz günlük bir alışveriş kampanyası başlatılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı ve sekiz ayrı hükümet departmanının pazartesi günü yayımladığı ortak eylem planına göre 15-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında yemek, konaklama, ulaşım, turizm, alışveriş ve eğlence olmak üzere altı alanda etkinlikler yer alacak.

Bu kapsamda bayram yemekleri ve aile toplantılarının teşvik edilmesi, ev aletleri ve ev tadilatlarına yönelik indirimler yapılması, ulaşım kapasitesinin artırılması, kültür ve turizm alanlarında ülke genelinde tüketim etkinlikleri düzenlenmesi, büyük ticaret bölgelerinde alışveriş promosyonları düzenlenmesi ve sinema biletlerine indirimler yapılması gibi önlemler alınacak.

Takas programlarının genişletilmesine de büyük önem verilerek, perakende mağazalarını desteklemek amacıyla tüketim mallarına yönelik sübvansiyonlar artırıldı.

Hükümet, banka kartı, mobil ödeme ve nakit hizmetlerini geliştirerek yabancı turistler için ödeme ortamını optimize etmeyi ve ülkeye gelen turistlere sorunsuz deneyim sunmayı da amaçlıyor.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı, aile toplantıları, seyahat, yemek, eğlence ve hediye alımlarının etkisiyle tipik olarak tüketici harcamalarının en yoğun olduğu dönem olarak öne çıkıyor.

İç talep ekonomik büyümenin önemli itici gücü olmaya devam ederken, yetkililer tatil döneminde tüketim potansiyelini daha da artırmak ve piyasa beklentilerini istikrara kavuşturmak üzere bir dizi politika önlemi aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Bir anda saldırdılar! Maça giden Felipe Melo'ya büyük şok

Maça gittiğine bin pişman oldu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia

Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı