Çin Bahar Bayramı'nda Tüketimi Artırmak İçin Alışveriş Kampanyası Düzenleyecek

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de tüketimi artırmak, kültürel yaşamı zenginleştirmek ve pazar canlılığını teşvik etmek amacıyla Bahar Bayramı tatiline özel dokuz günlük bir alışveriş kampanyası başlatılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı ve sekiz ayrı hükümet departmanının pazartesi günü yayımladığı ortak eylem planına göre 15-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında yemek, konaklama, ulaşım, turizm, alışveriş ve eğlence olmak üzere altı alanda etkinlikler yer alacak.

Bu kapsamda bayram yemekleri ve aile toplantılarının teşvik edilmesi, ev aletleri ve ev tadilatlarına yönelik indirimler yapılması, ulaşım kapasitesinin artırılması, kültür ve turizm alanlarında ülke genelinde tüketim etkinlikleri düzenlenmesi, büyük ticaret bölgelerinde alışveriş promosyonları düzenlenmesi ve sinema biletlerine indirimler yapılması gibi önlemler alınacak.

Takas programlarının genişletilmesine de büyük önem verilerek, perakende mağazalarını desteklemek amacıyla tüketim mallarına yönelik sübvansiyonlar artırıldı.

Hükümet, banka kartı, mobil ödeme ve nakit hizmetlerini geliştirerek yabancı turistler için ödeme ortamını optimize etmeyi ve ülkeye gelen turistlere sorunsuz deneyim sunmayı da amaçlıyor.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı, aile toplantıları, seyahat, yemek, eğlence ve hediye alımlarının etkisiyle tipik olarak tüketici harcamalarının en yoğun olduğu dönem olarak öne çıkıyor.

İç talep ekonomik büyümenin önemli itici gücü olmaya devam ederken, yetkililer tatil döneminde tüketim potansiyelini daha da artırmak ve piyasa beklentilerini istikrara kavuşturmak üzere bir dizi politika önlemi aldı.