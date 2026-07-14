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Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin Doğu Koridorunda Verimlilik ve Kapasite Artıyor

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin Doğu Koridorunda Verimlilik ve Kapasite Artıyor
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Çin Demiryolları Harbin Grubu, dijital liman sistemleri ve demiryolu ekspres hizmetleriyle Çin-Avrupa yük treni doğu koridorunda verimliliği artırdı. Haziran itibarıyla sefer sayısı 40.000'i geçti. Koridor, 27 rota ile 60'tan fazla Çin kentini 14 Avrupa ülkesine bağlıyor.

HARBİN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi, dijital liman sistemlerinin ve demiryolu ekspres hizmetlerinin gelişimini ilerletirken, liman altyapı tesisleri arasındaki bağlantıları da sürekli iyileştiriyor. Şirketin bu çabaları, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorundaki verimlilik ve kapasiteyi artırdı.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı, haziran ayı itibarıyla 40.000'i aştı.

Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridoru, Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang olmak üzere üç büyük demiryolu limanından oluşuyor. An itibarıyla 27 düzenli rota üzerinden Çin'in 60'tan fazla kentini 14 Avrupa ülkesine bağlayan koridor, yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalara somut bir örnek teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua
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