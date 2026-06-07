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Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin Doğu Koridorunda Bu Yıl 3.000'den Fazla Sefer Düzenlendi

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin Doğu Koridorunda Bu Yıl 3.000'den Fazla Sefer Düzenlendi
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Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl 3.000'den fazla tren seferi gerçekleşti. Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang limanlarından oluşan koridorda hat sayısı 27'ye çıkarken, 60'tan fazla Çin kenti 14 Avrupa ülkesine bağlanıyor.

HARBİN, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl 3.000'den fazla tren seferi gerçekleşti.

Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang demiryolu limanlarından oluşan doğu koridorunda faaliyet gösteren hat sayısı 27'ye yükselirken, koridor 60'tan fazla Çin kentini 14 Avrupa ülkesine demiryoluyla bağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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