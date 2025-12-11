Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin 'Doğu Koridoru' Üzerinden Yapılan Sefer Sayısı 5.000'i Aştı

HARBİN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Manzhouli demiryolu sınır kapısından, ev aletleri ve dijital ürün yüklü 60 vagonluk bir Çin-Avrupa yük treninin hareket etmesiyle, hizmetin "doğu koridorunda" bu yıl işletilen tren seferi sayısı 5.166'ya ulaştı.

"Doğu koridoru", Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang'da bulunan üç demiryolu limanından oluşuyor. Halihazırda bu koridor üzerinden trenlerle 1.000'den fazla ürün çeşidi taşınıyor. Koridorda faaliyette olan rota sayısı 27'ye yükselirken, bu rotalar 60'tan fazla Çin şehrini 14 Avrupa ülkesiyle bağlıyor.