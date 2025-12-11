Haberler

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin "Doğu Koridoru" Üzerinden Yapılan Sefer Sayısı 5.000'i Aştı

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinin 'Doğu Koridoru' Üzerinden Yapılan Sefer Sayısı 5.000'i Aştı
Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli demiryolu sınır kapısından hareket eden 60 vagonluk yük treni ile birlikte, 'doğu koridorunda' bu yıl gerçekleştirilen tren seferi sayısı 5.166'ya ulaştı. Koridordan 1.000'den fazla ürün çeşidi taşınmakta ve 27 farklı rota faaliyette.

HARBİN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Manzhouli demiryolu sınır kapısından, ev aletleri ve dijital ürün yüklü 60 vagonluk bir Çin-Avrupa yük treninin hareket etmesiyle, hizmetin "doğu koridorunda" bu yıl işletilen tren seferi sayısı 5.166'ya ulaştı.

"Doğu koridoru", Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang'da bulunan üç demiryolu limanından oluşuyor. Halihazırda bu koridor üzerinden trenlerle 1.000'den fazla ürün çeşidi taşınıyor. Koridorda faaliyette olan rota sayısı 27'ye yükselirken, bu rotalar 60'tan fazla Çin şehrini 14 Avrupa ülkesiyle bağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
