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Albüm: Çin'in Hainan Eyaletindeki Çin-Avrupa (Baoting) Yeşil Dijital İnovasyon İşbirliği Bölgesi Projesi Hızla İlerliyor

Albüm: Çin'in Hainan Eyaletindeki Çin-Avrupa (Baoting) Yeşil Dijital İnovasyon İşbirliği Bölgesi Projesi Hızla İlerliyor
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Çin'in Hainan eyaletindeki Baoting'de yer alan Çin-Avrupa Yeşil Dijital İnovasyon İşbirliği Bölgesi, yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin geliştirilmesi, yeşil dijital ekonominin teşviki ve yüksek kaliteli ekonomik büyüme hedefleriyle inşa ediliyor. Bölgedeki Ningyuan Başlangıç Alanı ve Jiamao Tıp ve Sağlık Sanayi Parkı'nın çalışmaları da sorunsuz ilerliyor.

BAOTİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde yer alan, eyaletin ulusal ekolojik medeniyet pilot bölgesi geliştirme çalışmalarının simgesel projelerinden biri olan Çin-Avrupa (Baoting) Yeşil Dijital İnovasyon İşbirliği Bölgesi, yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin geliştirilmesine yönelik bir sistem kurulması, yeşil dijital ekonominin teşvik edilmesi ve yüksek kaliteli ekonomik büyümenin sağlanması görevini üstleniyor.

Bölgenin kilit önemdeki sektörlerinden olan Ningyuan Başlangıç Alanı ve Jiamao Tıp ve Sağlık Sanayi Parkı'nın inşası da sorunsuz şekilde ilerliyor.

Kaynak: Xinhua
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