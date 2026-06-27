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Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Polonya'da Ticaret ve Lojistik Sektörüne İvme Kazandırıyor

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Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin yıllık tren seferi sayısı 2016'da 1.702 iken 2025'te 20.022'ye çıkarak yaklaşık 12 kat arttı. Taşınan mallar 53 kategoride 50 binden fazla ürünü kapsarken, 2025'te 67,7 milyar dolar değerinde kargo taşındı.

VARŞOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kentindeki demiryolu hattında ilerleyen bir kargo treni, 25 Haziran 2026.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin 2016 yılında birleşik bir marka altında hizmete girmesinden bu yana yıllık tren seferi sayısı, 2016'da 1.702 iken neredeyse 12 kat artışla 2025'te 20.022'ye çıktı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Şirketi'nden yapılan açıklamada, taşınan malların yelpazesinin de genişleyerek 53 kategoride 50.000'den fazla ürünü kapsadığı, sadece 2025 yılında ağ üzerinden 67,7 milyar ABD doları değerinde kargo taşındığı belirtildi.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin hızlı genişlemesi, güzergahları boyunca lojistik şirketlerinin, terminal operatörlerinin ve ilgili sektörlerin büyümesini de destekledi. (Fotoğraf: Yue Yuanyuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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