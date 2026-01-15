Haberler

Çin: Arjantin'le Etkileşim ve İşbirliğini İlerletmeye Hazırız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Arjantin ile ilişkileri derinleştirmek ve karşılıklı siyasi güveni artırmak için her düzeyde etkileşime açık olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Arjantin ile her düzeyde etkileşimi artırmaya ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında Arjantin'le ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirterek, bu ülkeyle pragmatik işbirliğini teşvik edip iki halka daha fazla fayda sağlamaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
