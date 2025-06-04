Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 28.000'den Fazla Katılımcı

Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 28.000'den Fazla Katılımcı
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Hunan eyaletinin Changsha kentinde düzenlenecek 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, 48 Afrika ülkesi ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan 28.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Fuar, 'Çin ve Afrika: Birlikte Modernleşmek' temasıyla 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

CHANGSHA, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na katılım için Çin, Afrika ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan 28.000'in üzerinde kişi kayıt yaptırdı.

Eyalet bilgilendirme ofisi tarafından salı günü düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan organizatörler, fuar katılımcılarının, 48 farklı Afrika ülkesi, 9 uluslararası kuruluş ve 27 ayrı Çin eyaletinden gelen temsilcilerden oluştuğunu söyledi. Ayrıca 4.700'den fazla Çinli ve Afrikalı işletme, iş derneği ve finans kuruluşunun da etkinliğe katılacağı açıklandı.

"Çin ve Afrika: Birlikte Modernleşmek" temasıyla 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar kapsamında Çin-Afrika sanayi zincirleri işbirliği, yeşil madenler, altyapı, geleneksel tıp, kültürel sektörler ve gençlerin girişimciliği gibi alanlarda 30 ayrı ekonomi ve ticaret etkinliği düzenlenecek.

Bu yılki fuarda ilk kez Çin-Afrika işbirliğinin ürünü olan tanınmış markalar, Afrika'da üretilen kaliteli ürünler, Çin ve Afrika arasındaki turizm ve geleneksel Çin tıbbında Çin-Afrika işbirliği konularında özel sergiler düzenlenecek.

Ana sergi salonunun 13-15 Haziran tarihleri arasında halka açık olacağı fuarda, iki farklı mekanda da bir alt sergi ve bir mühendislik makineleri sergisi de düzenlenecek.

İlki 2019 yılında düzenlenen fuar çerçevesinde toplam 53,32 milyar ABD doları tutarında 336 işbirliği projesi imzalandı.

Hunan eyaleti yetkilileri, şubat ayında ticaretin kolaylaştırılması ve Afrika ile ticaretin sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesini sağlamak üzere yeni politika önlemleri açıklamıştı. Söz konusu önlemlerle pazar erişimi, döviz, ticaretin kolaylaştırılması, finansman, standartlar ve kurallar ile ilgili sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Resmi verilere göre Hunan, Afrika ile ticaret açısından yıllardır Çin'in orta ve batı bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Eyaletin 2018'de 18,16 milyar yuan olan ticaret hacmi, 2024'te 54,85 milyar yuana (yaklaşık 7,6 milyar ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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