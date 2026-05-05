Çin: Abd, Küba'ya Yönelik Abluka ve Yaptırımlarına Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu durumun Küba halkının haklarını ihlal ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye Küba'ya uyguladığı abluka ve yaptırımlara ve Küba'ya yönelik her türlü zorlama ve baskıya derhal son verme çağrısında bulundu.

ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları artırma hamlesine karşı Küba, "ABD'nin yasadışı ve tek taraflı zorlayıcı önlemlerinin kınanması gerektiğini ve gülünç olduğunu" belirtmişti.

Salı günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bakanlık sözcüsü, ABD'nin Küba'ya yönelik yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarını artırmasının, hem Küba halkının geçim ve kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal ettiğini hem de uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma konusunda Küba'ya kararlı şekilde destek verdiklerini belirten sözcü, Küba'nın içişlerine müdahale edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
