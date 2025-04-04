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Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Önlemlerini Reddetti

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin 232. Madde çerçevesinde uyguladığı gümrük vergisi önlemlerine karşı çıktığını açıkladı. Sözcü, bu adımların çok taraflı ticaret sistemini ihlal ettiğini ve ulusal güvenliğin ticari korumacılık için bir bahane olarak kullanıldığını vurguladı.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin sözde 232. Madde kapsamındaki soruşturmasına dayanarak uyguladığı gümrük vergisi önlemlerini kesin şekilde reddettiklerini söyledi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında 232. Madde kapsamındaki gümrük vergisi önlemlerinin, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ihlal ettiğinin Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizması tarafından uzun süredir karara bağlandığını belirtti.

6 yıl önce sözde 232. Madde kapsamındaki otomobil soruşturması raporuna dayanarak gümrük vergileri uygulama yoluna giden ABD'nin bir kez daha ulusal güvenliği ticari korumacılık için bir gerekçe olarak kullandığını kaydeden sözcüye, söz konusu adımın ABD'nin birçok ticaret ortağında ciddi memnuniyetsizlik yarattığını ifade etti.

Küresel otomotiv sektörünün büyük ölçüde sınır ötesi üretim ve tedarik zincirlerine dayandığını belirten sözcü, ABD ile diğer bölgeler arasındaki sanayi ve tedarik zinciri bağlantılarını yapay şekilde kesmenin ne ABD'nin ulusal güvenliğini koruyabileceğini ne de yerel endüstrilerine fayda sağlayabileceğini sözlerine ekledi. Sözcü bu adımın ABD politikalarının tek taraflı, korumacı ve dayatmacı doğasını ortaya koyduğunun altını çizdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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