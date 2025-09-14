Çin, ABD'nin Entgre Devre Sektörüne Yönelik Önlemlerine Karşı Ayrımcılık Soruşturması Başlattı

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı cumartesi günü ülkenin entegre devre sektörünü hedef alan ABD önlemlerine karşı ayrımcılık soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma aynı gün yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin aldığı tedbirlerin Çin'in dış ticaret hukuku kapsamında ayrımcı bir temelde yasaklayıcı, kısıtlayıcı veya benzeri nitelikte olduğuna dair ön kanıtlar elde edildiği ve soruşturmanın ilgili yasa hükümlerine uygun olarak başlatıldığı bildirildi.