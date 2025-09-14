Haberler

Çin, ABD'nin Entgre Devre Sektörüne Yönelik Önlemlerine Karşı Ayrımcılık Soruşturması Başlattı

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin entegre devre sektörünü hedef alan yasaklayıcı tedbirlerine karşı ayrımcılık soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma ABD'nin önlemlerinin ayrımcı nitelikte olduğu iddialarına dayanıyor.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı cumartesi günü ülkenin entegre devre sektörünü hedef alan ABD önlemlerine karşı ayrımcılık soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma aynı gün yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin aldığı tedbirlerin Çin'in dış ticaret hukuku kapsamında ayrımcı bir temelde yasaklayıcı, kısıtlayıcı veya benzeri nitelikte olduğuna dair ön kanıtlar elde edildiği ve soruşturmanın ilgili yasa hükümlerine uygun olarak başlatıldığı bildirildi.

