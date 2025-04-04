Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisi Kararına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ABD'nin ithal otomobillere ve bazı otomobil parçalarına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Birlik cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin "bariz bir tek taraflılık eylemi" olarak nitelendirdiği hamlesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve olağan ticaret akışını bozduğunu belirterek, ABD tarafını yanlış kararını düzeltmeye çağırdı.

Otomobil endüstrisinin son derece uluslararasılaşmış olduğuna dikkat çeken birlik, ABD'nin hamlesinin küresel otomotiv tedarik zincirlerini önemli ölçüde istikrarsızlaştıracağını ve otomobil fiyatlarında artışa yol açacağını, bunun da sadece tüketicilere ek maliyetler yaratmakla kalmayıp aynı zamanda küresel ekonomik toparlanmayı da engelleyeceğini belirtti.

Birlik, ABD yönetimini sektörün endişelerini gidermeye, açık, kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir tutumla uluslararası ticarete katılmaya ve küresel otomobil endüstrisinin refah ve istikrarını korumak için çalışmaya çağırdı.