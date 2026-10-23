Çin, ABD'nin biyoteknoloji yatırım kısıtı önerisine karşı gerekli önlemleri alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin biyoteknolojiyi yasaklı teknoloji kategorilerine ekleme önerisini değerlendirdi. Mao, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine uymasını ve ticari işbirliğini bozmamasını isteyerek Çin'in haklarını koruyacak önlemleri alacağını söyledi.
BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine riayet etmesi, işletmeler arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozma girişimlerine son vermesi ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddiyetle koruması gerektiğini söyledi.
Mao cuma günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın biyoteknolojiyi ABD dış yatırım güvenliği programı kapsamındaki yasaklı teknoloji kategorileri arasına ekleme önerisinde bulunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mao, ulusal güvenlik kavramını genelleştirme, belirli ülkelere yönelik ayrımcı önlemler alma ve ekonomi, ticaret ve yatırım faaliyetlerine keyfi kısıtlamalar getirme girişimlerinin, kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini ifade etti.
İlgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirten Mao, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.