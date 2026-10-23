Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, ABD'nin biyoteknoloji yatırım kısıtı önerisine karşı gerekli önlemleri alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin biyoteknolojiyi yasaklı teknoloji kategorilerine ekleme önerisini değerlendirdi. Mao, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine uymasını ve ticari işbirliğini bozmamasını isteyerek Çin'in haklarını koruyacak önlemleri alacağını söyledi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin piyasa ekonomisi ilkelerine riayet etmesi, işletmeler arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozma girişimlerine son vermesi ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddiyetle koruması gerektiğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın biyoteknolojiyi ABD dış yatırım güvenliği programı kapsamındaki yasaklı teknoloji kategorileri arasına ekleme önerisinde bulunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, ulusal güvenlik kavramını genelleştirme, belirli ülkelere yönelik ayrımcı önlemler alma ve ekonomi, ticaret ve yatırım faaliyetlerine keyfi kısıtlamalar getirme girişimlerinin, kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini ifade etti.

İlgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirten Mao, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit Birinci'nin cezalandırılmasını istedi

Mücahit Birinci'ye şok! Savcının bu talebini beklemiyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı

Müjde! 1 milyon kişinin borcu silinecek, hazırlıklar başladı
Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu

Yaya geçidinde korkunç kaza: 2 öğretmen havaya savruldu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu

Jandarmayı harekete geçiren ihbar! Sulama kanalında bulundu
Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor