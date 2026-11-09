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Çin, ABD'li 11 şirkete yönelik tedbirlerin askıya alınma süresini iki ay uzattı

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Çin Ticaret Bakanlığı, güvenilir olmayan kuruluşlar listesindeki ABD'li 11 şirkete yönelik tedbirlerin askıya alınma süresini salı gününden itibaren iki ay uzattı. Bakanlık kararın 8. tur istişarelerdeki mutabakata yönelik olduğunu, yerli şirketlerin başvurabileceğini açıkladı.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, güvenilir olmayan kuruluşlar listesinde bulunan ABD'li şirketlere yönelik tedbirlerin askıya alınma süresini salı gününden itibaren iki ay daha uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Çin, 4 Nisan 2025'te güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklediği ABD'li 11 kuruluşun Çin'e ithalat, ihracat ve yeni yatırımlar yapmasını yasaklamıştı.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kararın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerin 8. turunda varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Yerli şirketlerin söz konusu ABD'li kuruluşlarla iş yapmak için başvuruda bulunabileceklerini belirten sözcü, bu başvuruların güvenilir olmayan kuruluşlar listesi ile ilgili çalışma mekanizması tarafından inceleneceğini ve uygun bulunanların onaylanacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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