Çin Kalkınma Araştırma Merkezi Yetkilisi: Beş Yıllık Dönemde Planlanan 109 Proje Kalkınmada Kilit Rol Oynayacak

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi araştırmacısı Hou Yongzhi, ülkenin önümüzdeki beş yıl boyunca hayata geçireceği büyük projelerin ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde ilerleteceğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi araştırmacısı Hou Yongzhi, Çin'in hayata geçireceği bir dizi büyük projenin önümüzdeki beş yıl boyunca ülkenin kalkınmasını ilerletmede önemli rol oynayacağını söyledi.

Hou, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Çin Ekonomik Yuvarlak Masa" programının son bölümünde yaptığı açıklamada, Çin'in yeni nitelikli üretici güçlerin geliştirilmesi, modern altyapı, kentsel-kırsal entegrasyon ve halkın refahının artırılması gibi alanlarda önümüzdeki beş yıl için 109 büyük proje planladığını belirtti.

Hou, söz konusu projelerin Çin'in modernleşme sürecinin tüm yönlerini kapsadığını belirterek, bunların kısa ve uzun vadeli öncelikleri dengelediğini, "sert yatırımlar" ile "yumuşak kalkınmayı" biraraya getirdiğini ve hem maddi hem de kültürel-etik ilerlemeyi teşvik ettiğini ifade etti.

Hou, bazı projelerin sanayi altyapı kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya, yeni sektörler ve yeni alanlar geliştirmeye, öncü teknolojik araştırmaları ilerletmeye ve inovasyon kapasitesini güçlendirmeye odaklandığını vurguladı.

Hou, bu projelerin, yeni nitelikteki üretici güçlerin gelişimini destekleyeceğini ve Çin'in giderek artan küresel sanayi ve teknolojik rekabette daha büyük bir avantaj elde etmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı