Çin, Yılın İlk Yarısında 92 Yeni Uluslararası Hava Kargo Rotasını Hizmete Açtı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 2026'nın ilk yarısında 92 yeni uluslararası hava kargo rotasını hizmete açtı ve haftalık gidiş-dönüş uçuş sayısına 210'dan fazla sefer ekledi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada hizmete giren yeni rotaların 41'inin Asya'ya, 38'inin Avrupa'ya, 11'inin Kuzey Amerika'ya, birinin Güney Amerika'ya ve birinin de Afrika'ya düzenlendiğini belirtti.

Bu rotalarda taşınan yüklerin ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret ürünleri, yüksek teknoloji imalat ürünleri, yüksek katma değerli mallar, elektronik ürünler ve otomotiv yedek parçalarından oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Çin'in uluslararası hava kargo ağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların bu yıl da hız kesmeden sürdüğü, hava kargo işletmelerinin ise Avrasya'daki ana koridorlardaki faaliyetlerini derinleştirirken okyanus aşırı ve uzun menzilli rotalardaki kargo hizmetlerini de istikrarlı şekilde genişlettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua