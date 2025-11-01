Haberler

Çin, 2026 APEC Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2026 APEC Zirvesi'nin Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Zirve, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik işbirliğinin ve kalkınmanın önemine vurgu yapacak.

Çin'in gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin Şıncın kentinde yapılacağı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen APEC dönem başkanlığı devir töreninde, Çin'in ev sahipliği yapacağı 2026'daki zirve toplantısının, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

APEC'in Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik işbirliği mekanizması olduğunu, bölgesel gelişme ve refaha büyük katkılar sağladığını ifade eden Şi, ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğunu inşa etmenin, bölgede uzun dönemli kalkınma ve refaha ulaşmanın asli yolu ve tüm tarafların paylaştığı vizyon olduğunu vurguladı.

Şi, Çin'in dönem başkanlığında Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasına yeni bir canlılık ve ivme katmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını belirterek, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) fikrinin ilerletilmesine, bağlantılılık, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında pratik işbirliğinin geliştirilmesine odaklanacaklarını kaydetti.

Balıkçı kasabasından modern metropole

Pasifik kıyısında yer alan Şıncın kentinin, küçük ve geri kalmış bir balıkçı kasabasıyken on yıllar içinde modern bir uluslararası metropole dönüştüğüne dikkati çeken Şi, kentin yükselişinin, Çin halkının dünya kalkınma tarihinde yarattığı bir mucize ve Çin'in kararlılıkla yürüttüğü dışa açılma stratejisinin bir penceresi olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şi, tüm APEC liderlerini gelecek yıl Çin'de yapılacak zirveye katılmak üzere Şıncan'a davet etti.

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan ve teknoloji endüstrisinin yoğunlaştığı bir merkez olan Şıncın kenti, telekomünikasyon ve teknoloji donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

İnci Nehri Deltası'nda Hong Kong'a komşu konumdaki Şıncın'ın nüfusu 1980 yılında yaklaşık 30 binken, Dıng Şiaoping liderliğindeki Çin hükümetinin 1978'den itibaren uyguladığı dışa açılma politikasının pilot bölgesi ve başlangıç noktası olarak zaman içinde ülke içinden ve dışından yatırımlarla büyüdü.

Şıncın, bugün 17,5 milyona ulaşan metropol nüfusuyla Şanghay ve Pekin'in ardından Çin'in en kalabalık üçüncü şehri konumunda bulunuyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin, daha önce 2001 ve 2014'teki zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
