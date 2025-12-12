Haberler

Çin'in 2025 Tahıl Üretimi 714 Milyon Tonu Aşarak Rekor Kırdı

Çin'in 2025 Tahıl Üretimi 714 Milyon Tonu Aşarak Rekor Kırdı
Çin'in tahıl üretimi 2025 yılında 714,88 milyon tona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz yıla göre %1,2'lik bir artış gösteren üretim, ekim alanındaki istikrarlı büyüme ve birim başına verimdeki artışla mümkün oldu.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in 2025 yılı tahıl üretimi toplam 714,88 milyon tona ulaşarak bir kez daha rekor kırdı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2'lik bir artışa işaret ediyor.

NBS verilerine göre bereketli hasat, ekim alanındaki artış ve birim başına verimdeki artıştan kaynaklanıyor. Ülkenin tahıl ekim alanları 2025 yılında art arda 6. yıl artış kaydederek 119 milyon hektarı aştı. Birim alan başına tahıl üretimi ise geçen yıla göre yüzde 1,1 arttı.

NBS yetkilisi Wei Fenghua, ekim alanındaki istikrarlı büyümenin, ekilebilir arazilerin korunması ve kalitesinin güçlendirilmesi, ekim yapılarının optimize edilmesi ve terk edilmiş tarım arazilerinin ıslahının teşvik edilmesi gibi alınan çok yönlü önlemler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Wei, bereketli hasadın, tarım ve kırsal modernizasyonun hızlandırılması ve kırsal alanların kapsamlı bir şekilde canlandırılması için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Wei, söz konusu başarının Çin'in ekonomik toparlanmasının ivmesini pekiştirmek ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için güçlü bir destek sağladığını ve uluslararası tahıl piyasasının istikrarı ile küresel gıda güvenliğinin korunmasına olumlu katkılar sağladığını da belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
