Çin, 200 Adet Boeing Uçağı Satın Alacak

Çin, hava taşımacılığı ihtiyaçları doğrultusunda ticari prensipler çerçevesinde 200 adet Boeing uçağı satın alacağını duyurdu. ABD ise motor ve yedek parça tedariki garantisi verdi.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hava taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda ve ticari prensipler çerçevesinde 200 adet Boeing uçağı satın alacağı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerin ön sonuçlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yetkili, ABD'nin Çin'e yeterli miktarda motor ve yedek parça tedariki garantisi verdiğini belirtti.

