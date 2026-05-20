Çin, 200 Adet Boeing Uçağı Satın Alacak
BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hava taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda ve ticari prensipler çerçevesinde 200 adet Boeing uçağı satın alacağı bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerin ön sonuçlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yetkili, ABD'nin Çin'e yeterli miktarda motor ve yedek parça tedariki garantisi verdiğini belirtti.
