Üye Girişi
Haberler

Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig play-off finalinde şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı. Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.

TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı.

Elazığ Atatürk Stadı'nda bordo-beyazlı taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

Yapılan anonslarla tek tek sahaya gelerek taraftarı selamlayan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular kurulan platformda yerini aldı.

Bordo-beyazlı bazı futbolcular, aileleriyle birlikte sahaya ellerinde ve omuzlarında taşıdıkları Filistin bayraklarıyla çıktı.

Tüm ekip platformda yer aldıktan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran futbolcular, yaşadıkları sevinci taraftarlarla paylaştı.

Bu esnada sahaya giren taraftarlar platformun çevresinde toplanarak, takımlarına tezahüratlarda bulundu, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.

Dj Kar'ın İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e destek için "Filistin yalnız değildir" sloganına, taraftarlar her defasında cep telefonlarının flaşlarını açıp kapatarak karşılık verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığspor Orduspor Çimentaş Elazığ Spor Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız

Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız

 Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Bakmadan Geçme

30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Voleybolda yeşil kart nedir, yeşil kart neden gösterilir? #129342 Arda Güler'in bonservis bedeli ne kadar? İşte Arda Güler'in piyasa değeri 28 Temmuz Tiktok kapanıyor mu? #129300 Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi! Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı kapasitesi ne kadar olacak? Ali Koç'un açıklayacağı teknik direktör kim, ne zaman açıklayacak? UEFA Konferans Ligi Kupasını kim kazandı? 2024? #127942
Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title