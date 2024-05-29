Çimentaş Elazığspor, TFF 3. Lig play-off finalinde şampiyon oldu
TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı. Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.
TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı.
Elazığ Atatürk Stadı'nda bordo-beyazlı taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, folklor ekibinin gösterisiyle başladı.
Yapılan anonslarla tek tek sahaya gelerek taraftarı selamlayan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular kurulan platformda yerini aldı.
Bordo-beyazlı bazı futbolcular, aileleriyle birlikte sahaya ellerinde ve omuzlarında taşıdıkları Filistin bayraklarıyla çıktı.
Tüm ekip platformda yer aldıktan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran futbolcular, yaşadıkları sevinci taraftarlarla paylaştı.
Bu esnada sahaya giren taraftarlar platformun çevresinde toplanarak, takımlarına tezahüratlarda bulundu, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.
Dj Kar'ın İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e destek için "Filistin yalnız değildir" sloganına, taraftarlar her defasında cep telefonlarının flaşlarını açıp kapatarak karşılık verdi.