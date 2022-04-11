Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharda havalar ısındı.

Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz kütleleri kıyıya doğru vurdu. Özellikle Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.

Vatandaşlardan Yaşar Kaygusuz, göldeki buzlarda iki gündür erimenin hızlandığını belirterek, bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını söyledi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Çıldır Gölü, Ardahan, Eskimo, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title