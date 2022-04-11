Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı
Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.
ARDAHAN (AA) - Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.
Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharda havalar ısındı.
Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz kütleleri kıyıya doğru vurdu. Özellikle Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.
Vatandaşlardan Yaşar Kaygusuz, göldeki buzlarda iki gündür erimenin hızlandığını belirterek, bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını söyledi.
AA / Günay Nuh - Güncel