Bakan Yumaklı: Zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplam 23 milyar 773 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını duyurdu. Bugün üreticilere 221 milyon 150 bin lira daha ödeniyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçilere 23,5 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını hatırlatarak, "Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize, Kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapmıştık. Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
