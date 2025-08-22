Çiftçilere 86,5 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün 86,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. En büyük destek kalemi Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği oldu.

Bakanlık, NSosyal hesabından, bugün yatırılan destek kalemlerine ilişkin görselle şu paylaşımda bulundu:

"86 milyon 455 bin 219 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Görselde, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği 81,6 milyon lirayla en büyük meblağ oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
