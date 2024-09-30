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Çiftçi Güneş Enerjisi İle Üretim Maliyetini Sıfırladı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan çiftçi Talat Bahçe, güneş enerjisinden elde ettiği elektrikle hem evinin hem de bahçesinin enerji maliyetlerini sıfırlayarak yılda 70 bin TL tasarruf sağladı.

- Çiftçi, güneşle üretim maliyetini sıfırladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, güneşten ürettiği elektrikle hem bahçesinin hem de evinin enerji maliyetini sıfırladı, yılda yaklaşık 70 bin TL tasarruf ederek kazancını da arttırdı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, güneşten ürettiği elektrikle hem bahçesinin hem de evinin enerji maliyetini sıfırladı. Yılda yaklaşık 70 bin TL tasarruf eden üretici, kazancını da arttırdı.

İlçeye bağlı bin 200 rakımdaki Dağlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Talat Bahçe, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede şebeke olmadığı için 10 yıl önce evinin elektriğini güneş panelleriyle üretmeye başlayan Bahçe, kuyudan su çekmek için kullandığı jeneratörün sezonda yaklaşık bugün ki rakamla 60-70 bin TL arasında mazot tüketmesine de son verdi. 4 yıl önce devletten aldığı faizsiz krediyle bahçesine paneller kurduran üretici, enerji maliyetini sıfırladı. Hem suyunu hem elektriğini bedavaya getiren Bahçe, böylelikle üretimi arttırarak daha fazla kazanç elde etmeye başladı. Gündüzleri güneş panelleri aracılığıyla bahçesini sulayan üretici, evinde ise akülü sisteme geçerek 24 saat kesintisiz elektrik kullanarak hayatını kolaylaştırdı.

"Burada bir hayat kurduk"

Devletin verdiği sıfır faizli kredi sayesinde suyu çeşmeden akıyormuşçasına bedavaya getirip, kullandıklarını belirten üretici Talat Bahçe," Üretimimizi daha da çoğalttık. Sebze bahçemiz ve meyve ağaçlarımız var burada bir hayat kurduk"dedi.

Daha önce suyu kuyudan çekmek için mazot kullandıklarını ve maliyetin ağır geldiğini belirten Bahçe," Domates ekiyorduk, masraf ağır olduğu için bize bir şey kalmıyordu. Şuanda maliyeti sıfıra indirdik iyi kazanıyoruz. Daha önce bugün ki rakamlara göre 60-70 bin TL masrafımız oluyordu. Şimdi kullandığımız sistem arıza bile vermiyor. Güneşten alıyoruz elektriğimizi. Evden de elektriğimizi 7/24 güneşten alıyoruz. Evde akülü sisteme geçtik o şekilde kullanıyoruz. Kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Çok iyi bir sistem"diye konuştu.

Enerji üretimine ilk evde başladıklarını 10 yıldır kullandıklarına dikkat çeken Bahçe, su kuyusunda ise 4 yıldır kullandığını ifade etti.

Çiftçi Güneş Enerjisi İle Üretim Maliyetini Sıfırladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - Güncel

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