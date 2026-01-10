Chpli Gençler Beyazıt Meydanı'ndan Seslendi: Günlük 133 Liralık Kyk Bursu Neye Yeter?

Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

KYK bursuna yapılan günlük 33 liralık artışa tepkiler devam ediyor. CHP İstanbul Gençlik Kolları öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi önünde, Beyazıt Meydanı'nda buluştu ve iktidarın tutumunu protesto etti. Açıklamada, "İktidar, bursların öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacağı tarihten sadece bir gün önce 2026 yılı için öğrencilere verilecek KYK bursunun 4000 TL olacağını açıkladı. Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıkladı. Bu artış artış değil, sadakadır." denildi. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından okunan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak geçtiğimiz yılın son günlerinde '2025 yılının öğrenciler için çok zor geçtiğini, iktidarın öğrencilere reva gördüğü 3000 TL KYK bursu ile ayın sonunun bir türlü gelmediğini, üniversitelilerin geçinemediğini' ifade etmiştik. Genel Başkanımız Cem Aydın iktidara bir soru yöneltmişti. KYK bursunun neden hala açıklanmadığını, bunun sebebinin beceriksizlik mi yoksa utanç mı olduğunu sormuştu. Bugün anlıyoruz ki sebebi ikisi birdenmiş. Hem beceriksizlik. Hem utanç.

"33 liralık artış, artış değil sadakadır"

İktidar, bursların öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacağı tarihten sadece bir gün önce 2026 yılı için öğrencilere verilecek KYK bursunun 4000 TL olacağını açıkladı. Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıkladı. Bu artış artış değil, sadakadır.

Bugün yine soruyoruz: Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Günlük 133 TL neye yeter?

"KYK bursu, cep harçlığı değildir!"

Bu rakama karar veren yetkililere, bakanlara tane tane anlatalım: Türkiye asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkedir. Türkiye'de asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kalmış, sefalet ücretidir. Peki böyle bir ülkede KYK bursuna ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri kimdir? Asgari ücretlilerin, garibanların, emeğiyle alın teriyle hayatta kalma mücadelesi verenlerin çocukları değil midir? Asgari ücretliler, emekçiler açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalma mücadelesi verirken çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilirler mi? Karşılayamazlar. Bu şartlarda KYK bursuna cep harçlığı olarak bakamayız. KYK bursu, cep harçlığı değildir! KYK bursu, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır! KYK bursu, daha iyi bir gelecek umuduyla üniversiteye adım atan gençlerin gıda-barınma-eğitim-ulaşım masraflarını karşılamak zorundadır! Günlük 133 TL ile bir öğrencinin sağlıklı bir biçimde eğitimine devam etmesi olanaksızdır.

"Bu AKP'nin kara düzenidir! Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu"

Günlük 133 TL ile ne alabilir bir öğrenci? Başka hiçbir şey yapmasa, 1 tavuk döner yemek istese ancak yarısını alabilir. 1 filtre kahve içmek istese bardağın dörtte üçünü ancak alabilir. 1 pizza yemek istese orta boy pizzanın ancak yarısını alabilir. 1 kitap almak istese, onun bile ancak yarısını alabilir! Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören 'bakanlara', 'yetkililere' sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz. Reva gördüğünüz rakam, milyonlarca üniversite öğrencisini eğitim hayatını

sürdürebilmek için çalışmak zorunda bırakmaktadır. Milyonlarca genci, eğitim hayallerinden vazgeçmeye yönlendirmektedir. Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir! Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu. Bu kara düzene razı olmak zorunda değiliz. Bu kara düzene katlanmak zorunda değiliz.

"Sefalet varsa, sefalete karşı mücadelemiz var"

Üniversiteli genç arkadaşlarımıza çağrımızdır: Biz gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Gelin, bu kara düzene karşı omuz omuza, birlikte mücadele edelim. Kötülüğü yenelim. Adil ve özgür bir geleceği birlikte var edelim. Hiçbir genç arkadaşımızı umutsuzluğa teslim etmeyeceğiz. Sefalet varsa, sefalete karşı mücadelemiz var. Yokluğa, yoksulluğa karşı direnen milyonlar var, meydanlar var. Yaratmak istediğiniz umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik örgütü var. Bir kez daha söz veriyoruz: Umutlu, adil, özgür yarınları gençler olarak biz, birlikte kuracağız. Gençlerin korkutulmadığı, sefalete mahkum edilmediği; aksine umutla filizlenip koca çınarlara dönüştükleri güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz!"