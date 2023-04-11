CHP'nin İzmir Konak'taki Seçim Bürosuna Taşlı Saldırı...Konak Belediye Başkanı Batur: 'Yılmadan Mücadelemize Devam Edeceğiz'

CHP’nin İzmir Konak’taki seçim bürosuna bugün sabah saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Seçim döneminde, bu tür saldırılar sık sık olmaya başladı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak ve İzmirliler olarak bu tür saldırılardan hiçbir zaman yılmadan mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP'nin İzmir Konak'taki seçim bürosuna bugün sabah saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Seçim döneminde, bu tür saldırılar sık sık olmaya başladı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak ve İzmirliler olarak bu tür saldırılardan hiçbir zaman yılmadan mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın İkiçeşmelik semtindeki seçim bürosuna düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Batur, yeni hizmete giren ve açılışının gelecek hafta yapılması planlanan büroya yönelik saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Konak İlçe Başkanlığı'mızın İki Çeşmelik'te oluşturduğu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarının yürütüleceği seçim büromuza maalesef taşlı saldırı oldu. Seçim sürecinde bu tür şeylerin olması çok doğru değil. Seçim dönemde herhangi bir siyasi partiye ve düşünceye bu olayı mal etmemiz mümkün değil. Bizim yöneticiler olarak bu gerginlik havasını minimize etmemiz lazım."

Kamera kayıtlarına göre olayın bugün sabah saat 09.00 sularında meydana geldiğini, genç bir kişinin elindeki taşla kapı ve camları kırarak kullanılmaz hale getirdiğini aktaran Başkan Batur, saldırganın emniyetteki ilk ifadesinde " Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu olduğu için camları kırdığı" ve "AKP'ye oy verilmesini istediği" beyanında bulunduğunu kaydetti. Başkan Batur, şunları söyledi:

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"Olay bize sabah 09.00 gibi intikal etti ve İlçe Başkanı'mız Akın Küçükoğullarından emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçlerimiz de olaya hemen müdahale ederek ilgili şahsı yakaladı. Seçim döneminde, bu tür saldırılar sık sık olmaya başladı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak ve İzmirliler olarak bu tür saldırılardan hiçbir zaman yılmadan mücadelemize devam edeceğiz.

"BİR YUMRUK HALİNDE BU SALDIRILARA KARŞI DURACAĞIZ"

Yakalanan şahıs ifadesinde bunları kullanmış. Biliyorsunuz bu hafta Polis Haftası ve biz de bu sebeple bugün İlçe Emniyet Müdürü'müzle görüşecektik. Olayın mahiyetini kendisinden de tam olarak öğrenmiş olacağız. Maalesef İstanbul'da CHP ve İYİ Parti'ye, sonra İzmir'e de sıçrayacak şekilde olması bizleri üzdü. Ama burada bulunan bütün partili arkadaşlarımız ve yöneticilerimizle beraber bir yumruk halinde bu saldırılara karşı duracağız. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. 13. Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde, partimizin başarılı olmasında çalışmalarımızı en üst noktada sürdürürken bu olay bizi daha da kamçılamış oldu."